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    دولي

    بيلاروس تدين استهداف القوات الأوكرانية للحافلة في مقاطعة بريانسك الروسية

      دانت بيلاروس استهداف القوات المسلحة الأوكرانية لحافلة كانت تقل مواطنين بيلاروسيين في مقاطعة بريانسك الروسية يوم 17 حزيران / يونيو الجاري.

      وقال مندوب بيلاروس لدى الأمم المتحدة فالنتين ريباكوف، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إن “هذا عمل عنف وعدوان متعمد ضد المدنيين، وضد الأطفال الذين كانوا يتجهون للاستراحة وممارسة الرياضة”.

      ودعا الدبلوماسي البيلاروسي المجتمع الدولي إلى “إعطاء تقييم موضوعي للحادث ومحاسبة المسؤولين”، مشيرا إلى أن لدى مينسك أدلة على أن الهجوم نفذ بطائرة مسيرة أوكرانية الصنع من نوع “دارتس”.

      وأكد ريباكوف أن بيلاروس ترفض التهديدات الأوكرانية لقيادة بيلاروس، معتبرا أن تصريحات كييف الأخيرة تدل على “سعيها للمزيد من التصعيد”.

      ودعا المندوب البيلاروسي السلطات الأوكرانية إلى “عدم اختبار صبر” بيلاروس و”عدم اعتبار غياب رد فعل قوي وفوري دليلا على الضعف والتردد أو الخوف”.

      المصدر: وكالة نوفوستي الروسية

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