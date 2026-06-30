ألمانيا | مقتل ستة أشخاص إثر إطلاق داخل ملجأ للأمهات والأطفال في بلدة “شتادة”

أعلنت الشرطة الألمانية عن وقوع مجزرة مروعة في بلدة “شتادة” التابعة لولاية ساكسونيا السفلى شمالي البلاد، بعد أن اقتحم مسلح ملجأ مخصصاً لحماية الأمهات والأطفال وأطلق النار بشكل عشوائي وكثيف، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص (أربع نساء ورجلين).

وأوضحت التحقيقات الأولية أن المأساة تعود إلى خلفيات عائلية ونزاع قضائي حاد، حيث كان المشتبه به يخوض صراعاً قانونياً مستعصياً حول حضانة ابنته الرضيعة البالغة من العمر ثلاثة أشهر فقط، والتي كانت تقيم مع والدتها داخل الملجأ طلباً للحماية.

وأفاد المتحدث باسم شرطة شتادة بأن المهاجم تمكن من دخول المبنى الخاضع لإجراءات حماية مشددة، وباشر إطلاق النار من سلاح ناري كان بحوزته، مستهدفاً الضحايا في أروقة الملجأ قبل أن تتمكن عناصر الوحدات الخاصة من تطويق الموقع بالكامل وشل حركة الجاني واعتقاله.

إلى ذلك، أكدت مصادر طبية وأمنية أن الهجوم أسفر عن وفاة أربع نساء في مكان الحادث (من بينهن والدة الطفلة واثنتان من النزيلات وموظفة رعاية)، بالإضافة إلى رجلين، فيما نجت الرضيعة وتتلقى الرعاية الطبية والنفسية اللازمة حالياً.

المصدر: وكالة يونيوز