الدفاع المدني: العثور على طفل مفقود في نهر جنّة

أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني في بيان لها الاثنين العثور على طفل مفقود في نهر جنّة في قضاء جبيل.

قال البيان “تمكّنت فرق البحث والإنقاذ التابعة للدفاع المدني اللبناني من العثور على طفل كان فُقد في محيط نهر جنّة – قضاء جبيل، بعد تنفيذ عمليات بحث ميدانية. وعُثر على الطفل بالقرب من النهر وهو مصاب بجروح طفيفة، حيث تولّت العناصر تقديم الإسعافات الأولية له، قبل نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج”.

وأكد الدفاع المدني اللبناني مواصلة تنفيذ مهماته الإنسانية والإغاثية، واضعاً “جهوزيته وإمكاناته في خدمة المواطنين، ودائماً إلى جانبهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام