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مراسل المنار: الطيران الحربي الاسرائيلي المعادي أغار مستهدفا بلدة ديرسريان في جنوب لبنان
29-06-2026 22:19 مساءً
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