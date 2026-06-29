الإثنين   
   29 06 2026   
   14 محرم 1448   
   بيروت 23:24
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    ‏نائب وزير الخارجية الإيرانية: مذكرة تفاهم إسلام آباد تنص على احترام الحقوق السيادية للدول الساحلية وأبلغنا العُمانيين بضرورة إعادة تحديد ممرات العبور في مضيق هرمز

      مواضيع ذات صلة

      الاتحاد الأوروبي والصين يتفقان على تكثيف المحادثات لاحتواء التوترات التجارية وسط اتساع العجز التجاري

      الاتحاد الأوروبي والصين يتفقان على تكثيف المحادثات لاحتواء التوترات التجارية وسط اتساع العجز التجاري

      رائد صايغ رئيس الحركة الاصلاحية اللبنانية: من ضاحية سماحة السيد حسن نصرالله نقول سنبقى بجانب المقاومة واذا اضطرينا سنقاتل قتال الموحّدين الإستشهاديين والكربلائيين من أجل الدفاع عن أرضنا و كرامتنا

      رائد صايغ رئيس الحركة الاصلاحية اللبنانية: من ضاحية سماحة السيد حسن نصرالله نقول سنبقى بجانب المقاومة واذا اضطرينا سنقاتل قتال الموحّدين الإستشهاديين والكربلائيين من أجل الدفاع عن أرضنا و كرامتنا

      قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة سنجل شمال رام الله بالضفة المحتلة

      قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة سنجل شمال رام الله بالضفة المحتلة