إحاطة سرية للكونغرس الأمريكي عن مفاوضات إيران

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إدارة الرئيس دونالد ترمب “لا تعيش في وهم” بأن المفاوضات مع إيران سهلة أو مرجحة النجاح، وأن واشنطن ستحكم على طهران عبر أفعالها لا بياناتها.

جاء ذلك خلال إحاطة سرية قدمها روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف لأعضاء مجلس النواب، لاستعراض مستجدات “مذكرة التفاهم” مع طهران والرد على التساؤلات البرلمانية حول جدوى هذا المسار.

وأوضح روبيو -وفقاً لمصادر مطلعة- أن إيران تتخذ حالياً خطوات لم تكن لتقدم عليها في السابق. لافتاً إلى أن الهدف الأساسي من هذه المفاوضات هو التوصل إلى اتفاق يمنع إيران من الاحتفاظ باليورانيوم عالي التخصيب.

كما طمأن روبيو وويتكوف المشرعين بأن إيران لم تتلق أي أموال حتى الآن بموجب مذكرة التفاهم.

وفي معرض إقراره بصعوبة الملف، قال روبيو: “لا أحد هنا يعيش وهم أن هذا الأمر سهل، أو حتى مرجح النجاح في بعض الحالات هناك سبب يجعل هذه القضية مستمرة منذ 47 عاما، لكننا سنمنحها فرصة”

وتأتي تصريحات روبيو في ظل انتقادات حادة طرحها النائب الجمهوري ريتش ماكورميك خلال الإحاطة، حيث شكك في جدوى “مذكرة التفاهم” وسبب سعي واشنطن للتفاوض مع طهران.

وقال ماكورميك: “لا أفهم مذكرة التفاهم من منظور محاولة التوصل إلى اتفاق مع دولة لم تلتزم بأي من تعهداتها في الماضي”، معرباً عن “قلقه” من أن رفع العقوبات التي كانت مفروضة قبل الحرب “قد يعطي الإيرانيين انطباعًا بأنهم خرجوا منتصرين”.

وتابع ماكورميك منتقداً: “لا أفهم ببساطة لماذا قد نفكر أصلًا في التعامل مع هؤلاء الأشخاص على أساس حسن النية بأي شكل من الأشكال”.

على صعيد متصل، كشف المبعوث الخاص ستيف ويتكوف للمشرعين عن التطورات الميدانية للمفاوضات، مشيراً إلى أن الفريق الفني المسؤول عن المحادثات النووية قد غادر سويسرا متجهاً إلى قطر.

وفي السياق ذاته، نقلت شبكة “فوكس نيوز” عن مسؤول أمريكي أن المحادثات الفنية بشأن مذكرة التفاهم ستستمر هذا الأسبوع. مضيفا أن المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيواصلان الحوار الإقليمي حول مختلف جوانب الاتفاق مع الأطراف المعنية في المنطقة.

المصدر: بوليتيكو +فوكس نيوز