“أرامكو” تستأنف تحميل النفط في رأس التنورة بعد توقف 4 أشهر



أظهرت بيانات شحن لمجموعة بورصات لندن أن شركة أرامكو السعودية استأنفت تحميل ‌النفط في ميناء رأس تنورة اليوم الجمعة بعد توقف دام قرابة 4 أشهر.



وأفادت البيانات بأن ناقلتين عملاقتين شوهدتا تحملان النفط الخام في ⁠الميناء في حين تنتظر ثالثة على مقربة منهما التحميل. وتبلغ سعة كل ناقلة عملاقة مليوني برميل من النفط.



وأظهرت البيانات أن الشركة السعودية العملاقة للنفط أجرت آخر عملية تحميل ‌لشحنات ⁠من ميناء رأس تنورة في الثامن من مارس/ آذار وكانت متجهة إلى الصين، واضطرت إلى تحويل جميع صادراتها إلى ⁠ميناء ينبع على البحر الأحمر بعد إغلاق مضيق هرمز نتيجة العدوان الاميركي الإسرائيلي على ايران.

المصدر: رويترز