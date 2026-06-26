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    اقتصاد

    “أرامكو” تستأنف تحميل النفط في رأس التنورة بعد توقف 4 أشهر


      أظهرت بيانات شحن لمجموعة بورصات لندن أن شركة أرامكو السعودية استأنفت تحميل ‌النفط في ميناء رأس تنورة اليوم الجمعة بعد توقف دام قرابة 4 أشهر.


      وأفادت البيانات بأن ناقلتين عملاقتين شوهدتا تحملان النفط الخام في ⁠الميناء في حين تنتظر ثالثة على مقربة منهما التحميل. وتبلغ سعة كل ناقلة عملاقة مليوني برميل من النفط.


      وأظهرت البيانات أن الشركة السعودية العملاقة للنفط أجرت آخر عملية تحميل ‌لشحنات ⁠من ميناء رأس تنورة في الثامن من مارس/ آذار وكانت متجهة إلى الصين، واضطرت إلى تحويل جميع صادراتها إلى ⁠ميناء ينبع على البحر الأحمر بعد إغلاق مضيق هرمز نتيجة العدوان الاميركي الإسرائيلي على ايران.

      المصدر: رويترز

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