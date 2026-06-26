“أرامكو” تستأنف تحميل النفط في رأس التنورة بعد توقف 4 أشهر

أظهرت بيانات شحن لمجموعة بورصات لندن أن شركة أرامكو السعودية استأنفت تحميل النفط في ميناء رأس تنورة اليوم الجمعة بعد توقف دام قرابة 4 أشهر.
وأفادت البيانات بأن ناقلتين عملاقتين شوهدتا تحملان النفط الخام في الميناء في حين تنتظر ثالثة على مقربة منهما التحميل. وتبلغ سعة كل ناقلة عملاقة مليوني برميل من النفط.
وأظهرت البيانات أن الشركة السعودية العملاقة للنفط أجرت آخر عملية تحميل لشحنات من ميناء رأس تنورة في الثامن من مارس/ آذار وكانت متجهة إلى الصين، واضطرت إلى تحويل جميع صادراتها إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر بعد إغلاق مضيق هرمز نتيجة العدوان الاميركي الإسرائيلي على ايران.
المصدر: رويترز