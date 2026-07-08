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    رئيس لجنة الأمن القومي والخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي: سنوجه للأميركيين ردا ساحقا وسنسلبهم الأمن أينما كانوا

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