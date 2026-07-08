العميد قاآني: تشييع جثمان القائد الشهيد كان استعراضًا لوحدة المسلمين ورفضًا للاستكبار العالمي والصهيونية الدولية ومطالبةً بالثأر لذلك الشهيد الرفيع المقام وجميع شهداء العالم الإسلامي