كوريا الجنوبية تعيد قارب صيد كوري شمالي ضل طريقه عبر الحدود البحرية

أعادت سيئول قارب صيد كوري شمالي عبر الحدود البحرية بعد رغبة 6 من طاقمه السبعة بالعودة، فيما فضل السابع البقاء جنوبا.

فقد أعلنت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة أن كوريا الجنوبية أعادت قارب صيد كوري شمالي إلى الشمال عبر الحدود البحرية، بعد أن أبدى 6 من أفراد طاقمه السبعة رغبتهم في العودة إلى بلادهم، فيما أبدى الفرد السابع رغبته في البقاء في كوريا الجنوبية.

وقالت الوزارة إن القارب عثر عليه بعد أن ضل طريقه في 3 نوفمبر في المياه الدولية بالقرب من جزيرة أوليونغ في البحر الشرقي، وإنه عبر خط الحدود الشمالي، وهو الحدود البحرية الفعلية، في الساعة 8:33 صباحا، والتقى بسفينة كورية شمالية كانت بانتظاره على الجانب الآخر في الساعة 9:00 صباحا.

وأضافت أن سيئول وبيونغ يانغ توصلتا إلى ترتيب الإعادة عبر قيادة الأمم المتحدة، نظرا لعدم وجود أي قناة اتصال فعالة بين الكوريتين. وتجرى عادة إعادة مثل هذه القوارب بالسماح لها بالإبحار عائدة من المياه التي أنقذت فيها.

وكانت كوريا الجنوبية أعادت عبر البحر الشرقي في يوليو من العام الماضي قاربَي صيد كوريين شماليين وطاقميهما، بعد إنقاذهما في البحر الشرقي في مارس وفي البحر الأصفر في مايو من العام نفسه.

المصدر: وكالة يونهاب