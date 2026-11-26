أزمة وقود الطائرات تفاقم خسائر شركات الطيران العالمية وتدفع عددًا منها إلى الإفلاس ووقف الرحلات

أدّى الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات، عقب اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، إلى تفاقم الضغوط المالية على شركات الطيران العالمية، التي كانت تعاني أساسًا من محدودية هوامش الربح، فيما دفعت الأزمة عددًا منها إلى وقف عملياتها أو إعادة هيكلة ديونها أو البحث عن تمويل جديد لتجنّب الإفلاس.

وفي ظلّ ارتفاع تكاليف الوقود وتفاقم الصعوبات المالية والتشغيلية، أعلنت عدّة شركات طيران اتّخاذ إجراءات لمواجهة الأزمة.

سبيريت إيرلاينز

أوقفت شركة الطيران الأميركية المنخفضة الكلفة «سبيريت إيرلاينز» عملياتها في 2 أيار (مايو)، بعد تعثّر خطة إنقاذ حكومية مقترحة ورفض المقرضين ضخّ رأس مال جديد.

وكانت الشركة تعاني صعوبات في تحقيق الأرباح قبل أزمة أسعار الوقود، وتوصّلت إلى اتفاق مع مقرضيها كان من شأنه مساعدتها على الخروج من إفلاسها الثاني بحلول أواخر الربيع أو أوائل الصيف. غير أنّ الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات عرقل تلك الخطط، وغيّر توقّعات تكاليف التشغيل، وعقّد مساعيها للخروج من الإفلاس.

إير بالتيك

دخلت شركة «إير بالتيك» اللاتفية طوعًا، في أيلول (سبتمبر)، إجراءات إعادة الهيكلة بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأميركي. وأعلنت في تشرين الأول (أكتوبر) خططًا لتسريح ما بين 500 و700 موظف، في إطار مساعيها لإعادة هيكلة ديونها، عقب الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، إذ بدأت العام من دون عقود تحوّط تحميها من ارتفاع هذه التكاليف.

وأعلنت وزارة النقل في لاتفيا، في تشرين الثاني (نوفمبر)، موافقة الحكومة على توفير ضمان حكومي يصل إلى 175 مليون يورو (192 مليون دولار)، بهدف استقطاب تمويل من القطاع الخاص ودعم الشركة خلال عملية إعادة الهيكلة.

فولوتيا

بدأت شركة الطيران الإسبانية المنخفضة الكلفة «فولوتيا»، في أيلول (سبتمبر)، مفاوضات مع دائنيها لإعادة هيكلة ديونها طويلة الأجل والحصول على رأس مال جديد.

وأعلنت الشركة أنّها تعمل مع الشركة القابضة الحكومية الإسبانية (إس إي بي آي) والمؤسسات المالية وأصحاب المصلحة الآخرين، بهدف التوصّل إلى اتفاق بحلول كانون الأول (ديسمبر).

وأشارت إلى أنّ الارتفاع الحاد في أسعار الوقود عقب الحرب على إيران أدّى إلى زيادة تكاليفها بنحو 150 مليون يورو منذ آذار (مارس).

بلوس ألترا

أعلنت شركة الطيران الإسبانية المتخصّصة في الرحلات الطويلة «بلوس ألترا»، في 23 تشرين الثاني (نوفمبر)، تعليق رحلاتها بين مدريد وكاراكاس حتى إشعار آخر، ضمن خطة لإعادة الهيكلة المالية والتشغيلية، ما أدّى إلى توقّف آخر رحلاتها المجدولة.

وعزت الشركة قرارها إلى الارتفاع الحاد في تكاليف التشغيل، ولا سيّما نفقات الوقود.

وكانت الشركة قد علّقت رحلاتها إلى بيرو والأرجنتين وكولومبيا خلال العام الجاري، وحذّرت العاملين من عملية تسريح مرتقبة، في إطار مساعيها لخفض التكاليف وتأمين مستقبلها.

نورس أتلانتيك

علّقت شركة الطيران النرويجية المنخفضة الكلفة والمتخصّصة في الرحلات الطويلة «نورس أتلانتيك» رحلاتها، في 26 تشرين الثاني (نوفمبر)، وأعلنت أنّ مجلس إدارتها يعتزم التقدّم بطلب لإشهار الإفلاس في حال عدم توفير تمويل قصير الأجل بصورة عاجلة، وذلك بعد يوم واحد من إعلانها أنّ وضعها المالي «حرج».

وارتفعت فاتورة الوقود لدى الشركة بصورة كبيرة نتيجة الحرب على إيران وغياب عقود التحوّط لتغطية احتياجاتها من الوقود، ما شكّل تحدّيًا إضافيًا لها، نظرًا إلى تركيزها على الرحلات الطويلة التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود.

وحاولت الشركة الحدّ من خسائرها عبر تقليص عدد الرحلات، فيما بدأت في تموز (يوليو) إجراءات رسمية لبحث إمكانية بيعها أو دمجها مع شركة أخرى.

المصدر: رويترز