لأول مرة في تاريخها.. صادرات كوريا الجنوبية تقترب من تريليون دولار أمريكي



تجاوزت صادرات كوريا الجنوبية 960 مليار دولار أمريكي حتى 10 تشرين الثاني/نوفمبر، ومن المتوقع أن تتجاوز حاجز التريليون دولار أمريكي يوم الخميس أو الجمعة للمرة الأولى في تاريخها.



وأعرب وزير الصناعة كيم جونغ-كوان اليوم الثلاثاء، عن شكره للعاملين في قطاعي إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية في كوريا الجنوبية لمساهمتهم في تمكين البلاد من تحقيق إنجاز تاريخي، بوصول صادراتها السنوية إلى تريليون دولار أمريكي.



وقال كيم إن “تسجيل صادرات بقيمة تريليون دولار ليس إنجازًا تحقق بين عشية وضحاها”.



وأضاف “لقد صنعت صادراتنا التاريخ بفضل عدد لا يُحصى من الأشخاص الذين أدّوا أدوارهم بصمت خلف الكواليس”.

ويعود الفضل في ذلك إلى الشحنات القوية لأشباه الموصلات في ظل ازدهار الذكاء الاصطناعي.



ومن المتوقع أن تصبح كوريا الجنوبية رابع دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز، بعد الولايات المتحدة والصين وألمانيا.

المصدر: روسيا اليوم