خلافات أوروبية بشأن موازنة الاتحاد وتمويل أوكرانيا تهدّد فرص التوصّل إلى اتفاق قبل نهاية العام

شهد اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الخميس، خلافات بشأن موازنة التكتّل للفترة الممتدّة بين عامَي 2028 و2034، وسط تباين في المواقف حيال حجم الإنفاق وتمويل أوكرانيا والدعم الزراعي والتنمية الإقليمية، فيما ندّدت زعيمة اليمين المتطرّف الفرنسي مارين لوبان بمحاولات إقرار الموازنة قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقرّرة في الربيع المقبل.

وكثّف رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ضغوطه قبيل محادثات الموازنة، في ظلّ مساعي ألمانيا، صاحبة الثقل الأكبر في التكتّل، إلى خفض الإنفاق وتقاسم الأعباء المتعلّقة بتمويل أوكرانيا.

ودعا كوستا جميع القادة الأوروبيين إلى المشاركة في المناقشات بعقل منفتح ونهج بنّاء وروح توافقية، مشدّدًا على ضرورة إقرار الموازنة بحلول نهاية العام الجاري.

في المقابل، استبعد رئيس الوزراء المجري بيتر ماديار التوصّل إلى اتفاق، قائلًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنّ فرص التوصّل إليه اليوم تقترب من الصفر، وإنّ إبرام اتفاق بحلول عيد الميلاد يبدو أمرًا غير مرجّح أيضًا.

وتسود خلافات بين قادة الاتحاد الأوروبي منذ معظم فترات عام 2026 بشأن حجم الموازنة للفترة بين 2028 و2034، بعدما اقترحت المفوضية الأوروبية العام الماضي خطة إنفاق بقيمة تريليوني يورو، لم تحظَ بقبول معظم الدول الأعضاء.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى التوصّل إلى اتفاق بحلول كانون الأول (ديسمبر)، لتجنّب امتداد المفاوضات المتوتّرة إلى عام يشهد سلسلة من الانتخابات في أنحاء أوروبا، ولا سيّما في فرنسا.

وصعّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الضغوط عشية القمّة، مهدّدًا بالانسحاب من المفاوضات في حال عدم التوصّل إلى اتفاق قبل حلول عام 2027.

وتتصدّر لوبان، المشكّكة في جدوى الاتحاد الأوروبي، السباق لخلافة ماكرون في الربيع المقبل، بعدما تعهّدت، في حال انتخابها، بخفض مساهمة فرنسا في موازنة التكتّل وتجميد خطط توسيع الاتحاد ووقف تمويل أوكرانيا.

وندّدت لوبان بما وصفته بالمساعي «الملتوية» للتوصّل إلى اتفاق بشأن الموازنة قبل الانتخابات الفرنسية، معتبرةً أنّ ذلك قد يحبط أيّ جهود يبذلها الرئيس الفرنسي المقبل للطعن فيه.

وكتبت عبر منصّة «إكس»: «بلادنا على شفير التخلّف عن سداد ديونها والانفجار الاجتماعي. ينبغي لقادتنا التركيز على تصحيح الأوضاع بدلًا من اللجوء إلى مناورات سياسية ملتوية لإحباط الإرادة الديمقراطية للشعب الفرنسي».

وقال دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى إنّ الانتخابات الفرنسية تشكّل مصدر القلق الرئيسي، مشيرًا إلى أنّ احتمال فوز لوبان وتداعياته حاضر دائمًا في أذهان القادة الأوروبيين.

في المقابل، رفض مسؤولون أوروبيون آخرون الربط بين المهلة المحدّدة لإقرار الموازنة واحتمال فوز لوبان، إذ أكّد المستشار النمساوي كريستيان شتوكر أنّه لا يخشى الانتخابات في فرنسا، معتبرًا أنّ الخوف ليس نهجًا سليمًا في مفاوضات الموازنة الطويلة الأجل أو في السياسة عمومًا.

وأبدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني موقفًا مماثلًا، مؤكّدةً في تصريحات للصحافيين في بروكسل أنّها لن تسمح للجدول الزمني بأن يملي نتيجة المفاوضات، وأنّها لا تتمسّك بموعد نهائي صارم.

وازدادت المفاوضات تعقيدًا بعدما ربط المستشار الألماني فريدريش ميرتس تسوية الخلاف بشأن الموازنة باتفاق الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمويل أوكرانيا.

وطُلب من الدول الأعضاء دعم قرض إضافي بقيمة 45 مليار يورو (49 مليار دولار)، للمساعدة في ضمان استمرار تمويل أوكرانيا حتى نهاية عام 2027، فيما تطالب تشيكيا والمجر وسلوفاكيا بإعفائها من المشاركة فيه.

ورفض ميرتس هذا الخيار لدى وصوله إلى القمّة، قائلًا إنّ «الاتحاد الأوروبي يتألف من 27 دولة، وليس 23 أو 24».

وتعرّض المستشار الألماني لانتقادات حادّة بعدما جعل التوصّل إلى اتفاق بشأن الموازنة مشروطًا بمساهمة جميع الدول الأعضاء في تمويل أوكرانيا.

وتتلقّى الدول الثلاث الرافضة للمشاركة، والتي امتنعت العام الماضي عن المساهمة في قرض ضخم مماثل، عادةً أموالًا من الاتحاد الأوروبي تفوق قيمة مساهماتها في موازنته.

واتّهم رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، الذي يقيم علاقات وثيقة مع الكرملين، ألمانيا بممارسة «الابتزاز»، فيما تعهّد رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، لدى وصوله إلى بروكسل، بـ«النضال» من أجل الحصول على الأموال الأوروبية، معتبرًا أنّ مسألة تمويل أوكرانيا ينبغي أن تُبحث بصورة منفصلة.

وتطالب مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي، تُعرف باسم «الدول المقتصدة» وتضمّ ألمانيا وهولندا، بخفض حجم الإنفاق في الموازنة المقبلة، بالتزامن مع مساعيها لتقديم نفسها تحت مسمّى جديد هو «السبعة العقلاء».

في المقابل، تدفع فرنسا باتجاه زيادة الأموال المخصّصة للمزارعين، وتصرّ على حاجة أوروبا إلى مزيد من التمويل لمواجهة تحدّياتها المتصاعدة.

كما تطالب مجموعة «أصدقاء التماسك»، التي تضمّ 17 دولة من جنوب أوروبا ووسطها وشرقها، بزيادة التمويل المخصّص لدعم الزراعة والتنمية الإقليمية.

ويسعى كوستا إلى تقريب وجهات النظر من خلال أحدث مقترح للموازنة، الذي يتضمّن خفض الإنفاق بمقدار 204 مليارات يورو، إلى جانب توفير إيرادات عبر فرض ضريبة على الشركات الرقمية.

وقال رئيس الوزراء الهولندي روب يتن إنّ التوصّل إلى اتفاق اليوم ليس مستحيلًا، مؤكّدًا أنّه سيبذل الجهود اللازمة لتحقيق ذلك، رغم استمرار وجود الكثير من المسائل العالقة.

من جهته، حذّر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، عبر منصّة «إكس»، من احتمال ارتكاب أوروبا خطأ «مكلف للغاية»، مضيفًا أنّ «للأمن ثمنًا».

وفي غضون ذلك، تظاهر مئات المزارعين في بروكسل احتجاجًا على خفض الدعم الزراعي، محذّرين من تنظيم احتجاجات أوسع خلال قمّة كانون الأول (ديسمبر)، في إطار التحرّكات التي اعتادوا تنظيمها بالتزامن مع اجتماعات القادة الأوروبيين.

المصدر: أ.ف.ب.