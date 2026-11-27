100مليون دولار كوتا شهرية للمصارف: «المركزي» يواصل تذويب الودائع على الـ15 ألفاً



كتب محمد وهبة/جريدة الاخبار



يواصل مصرف لبنان تذويب الودائع وليلَرَتها على سعر صرف يبلغ 15 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد. بحسب المعلومات، إن الكوتا التي خصّصها للمصارف، لشراء الدولارات منها بهذا السعر.



يواصل مصرف لبنان تذويب الودائع وليلَرَتها على سعر صرف يبلغ 15 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد. بحسب المعلومات، إن الكوتا التي خصّصها للمصارف، لشراء الدولارات منها بهذا السعر، تبلغ 100 مليون دولار شهرياً، أي ما يوازي 1.2 مليار دولار سنوياً، لكن يقول المطّلعون إن الحاكم كريم سعيد يسعى إلى تكثيف عملية التذويب من خلال زيادة هذه الكوتا، باعتبار أنه لم تظهر انعكاسات سلبية على الكتلة النقدية المتداولة خارج مصرف لبنان. أي إن عملية التذويب لم يكن لها أي أثر سلبي على ديناميكيات تثبيت سعر الصرف.



لم يتوقف تذويب الودائع منذ بداية الإفلاس المصرفي لغاية اليوم، إنما كانت وتيرة عمليات التذويب متفاوتة ربطاً بالظروف والتطورات التي طرأت على القطاع وعلى علاقة المصارف بالزبائن في سياق علاقتها بمصرف لبنان. كما أن اقتراحات التذويب كانت دائماً ضمن خيارات السلطة السياسية عند تعاملها مع خطط توزيع الخسائر وإعادة هيكلة المصارف وإن كان بعضها لم يتحوّل إلى قوانين معتمدة.



وبهدف إبقاء التذويب كأداة لتوزيع الخسائر، من خلال استغلال حاجات الناس إلى جزء من أموالهم لتغطية مصاريفهم التي تعاظمت بشكل كبير خلال السنوات السبع الماضية، استبقت قوى السلطة بتعاون وثيق مع مصرف لبنان، سعر صرف للدولار يبلغ 15 ألف ليرة، رغم أن السعر الرسمي المعتمد بلغ 89500 ليرة وسطياً اعتباراً من آب 2023. وكان تعدّد الأسعار نقطة ارتكاز عمليات التذويب. بدأ الأمر بـ 3000 ليرة عندما قرّر مصرف لبنان تذويب عدد لا بأس به من الحسابات الصغيرة مقابل إغلاق تفريعاتها بالدولار، ثم انطلق هذا المسار بقوّة أكبر مع ارتفاع سعر الصرف وصولاً إلى 8000 ليرة للدولار ثم إلى 15 ألف ليرة. وهذا لم يمنع أن فروقات سعر الصرف لم تعد تقتصر على سعر الدولار المصرفي، بل ظل سعر الدولار المصرفي على الـ 15 ألف ليرة بينما كان هناك سعر الدولار الجمركي والدولار السوقي الذي اعترف به مصرف لبنان لاحقاً.



وكان سعر صرف الدولار المصرفي معياراً معتمداً في السوق لقياس الفرق بين سعر الوديعة، وسعر الصرف الفعلي في السوق. وهذا انطبق على تجارة الشيكات والمضاربة على العملة بواسطتها. ثم اعتُمد الفرق في عمليات صيرفة أطلقها مصرف لبنان على فترات متقطّعة. وبمعزل عن الأهداف النقدية من هذه العمليات، أي سحب السيولة بالليرة وإعادة ضخّ الدولارات وتوزيع الأرباح المجانية لتهدئة الشارع لخدمة قوى السلطة، فإن المشكلة الأساسية في هذا المسار، أنه كان يقوم على التذويب من خلال ليلَرَة الودائع.



وكانت للتذويب ديناميكية واضحة بموجبها كان سعر الدولار المصرفي أو اللولار، أدنى قيمة من سعر الدولار الحقيقي النقدي ذي اللون الأخضر. بالتالي، فإنه بمجرد وجود فوارق بين سعر الدولار في المصرف على أساس تاريخ الإيداع، وسعر الصرف الفعلي في السوق (سعر الفريش)، أصبحت عملية التذويب جارية، وتكبّد المودع خسارة كبيرة. ففي الأيام الأولى للأزمة كانت هذه الخسارة بسيطة لكل من اقتنع واستجاب لسحب الوديعة من المصرف بالليرة اللبنانية لتمويل عمليات شراء دولارات نقدية من السوق، إنما بمرور الوقت وتفاعل الأزمة وتصاعدها وتسجيل سعر الصرف المزيد من الانهيار، أصبحت الخسارة تزداد ويتّسع معها هامش الفرق بين سعر الدولار المصرفي والدولار النقدي.



واستُخدمت تجارة الشيكات، أو تجارة الدولار المصرفي المحجوز، في تسديد القروض. كل من كان عليه قرض بالدولار، كان بإمكانه شراء شيكات من السوق بقيمة أدنى بكثير من قيمة القرض وتسديده كاملاً وإغلاق الملف. بمعنى ما، لم يعد مصرف لبنان والمصارف والسوق تعترف بالدولار المصرفي كدولار حقيقي. وانسحب الأمر على القروض أيضاً، فقد كانت قيمة القروض بالعملة الأجنبية أو حتى بالليرة أدنى من قيمة الدولار النقدي. وذلك لأن حلقة التذويب استُكملت بشراء ليرات من السوق أو دولارت نقدية يمكن تحويلها إلى ليرات، وبالتالي كان يمكن تسديد القروض والديون بقيم متدنية جداً عن قيمها الفعلية يوم الإقراض، سواء أكانت القروض مُقوّمة بالليرة أم بالدولار.



جرت هذه العمليات بشكل يومي وبوتيرة كبيرة منذ انفجار الأزمة في نهاية 2019. ورغم أنه في نهاية الربع الأول من عام 2023 أعيد تثبيت سعر الصرف، إلا أن السعر الأخير الذي بلغه الدولار المصرفي بقيمة 15 ألف ليرة لكل دولار، ظل سعراً معترفاً به من مصرف لبنان والمصارف، ما أسبغ عليه نوعاً من مشروعية التعامل في السوق. كذلك، واصل مصرف لبنان والمصارف استخدام سعر الصرف في عملية التذويب، ربطاً بمصالحها التي تتوافق مع إبقاء هذا السعر، إذ يؤدّي هذا السعر وظيفة من خلال التذويب تتعلق بميزانيات المصارف التي تزيل من التزاماتها الديون التي تباع على سعر 15 ألف ليرة، وتبيع الدولارات لمصرف لبنان الذي يزيل في المقابل التزاماته تجاه المصارف بالدولار. بمعنى آخر، هي عملية تنقيد لديون مصرف لبنان والمصارف تجاه الزبائن.



لا داعي للقول إن الخسارة التي تلحق بالمودع كبيرة جداً بسبب عمليات التذويب. وهي قائمة على استغلال حاجات الناس. ففي بلد عانى من إفلاس ضخم وتضخّم هائل بالعملة وبسائر الأسعار على مدى متواصل لسنوات من دون إتاحة الفرصة للمودع بالحصول على وديعته، تفاقمت الحاجة عند الأسر وسط يأس من إمكانية الحلّ، ما دفعها إلى سحب قسم من ودائعها على الـ15 ألف ليرة.



وتعزّز هذا المسار بعد كل ما يقال علناً أو يشاع تسريباً، عن خطة توزيع الخسائر بين مصرف لبنان ووزارة المال وصندوق النقد الدولي التي تتضمن المزيد من التذويب والهيركات بشكل غير مباشر، من أجل إخفاء معالم الجريمة التي تُرتكب بحقّ المودعين. يقال إن هناك اتفاقاً على أن الضمانة الوحيدة للحصول على الأموال ترتبط بأول 100 ألف دولار (نقداً)، أمّا الباقي فسيخضع لعمليات غريبة عجيبة تنتهي إلى تحويل المبالغ المتبقية في الحسابات إلى سندات تستحق بعد 20 سنة وأكثر، ما يعني أن قيمتها الفعلية لا تتجاوز 18% من القيمة الاسمية الحالية. كما أن أول 100 ألف دولار سيُحسم منها كل ما تقاضاه المودع من أموال «فريش» من المصرف وخصوصاً الدفعات التي سُدّدت عبر التعاميم. بمجمل هذا الوضع، اندفع الناس للاستفادة من عمليات التذويب التي تؤمّن لهم مبالغ فورية الاستعمال.



إذاً، التذويب هو بمثابة هيركات تمارسه السلطة المصرفية والنقدية، أي مصرف لبنان. وخلافاً للاعتقاد الذي يروّج له محبّو كريم سعيد، فإن من أسّس لهذه العملية هو رياض سلامة الحاكم السابق المُتهم، ويستكملها سعيد اليوم بوصفها أداة تمهيدية للهيركات الكبير الذي يمكن أن يحصل بموجب القانون الذي يوزّع الخسائر.

المصدر: جريدة الاخبار