خام برنت قرب أعلى مستوى في شهر وسط مخاوف من نقص إمدادات الشرق الأوسط

حومت العقود الآجلة لخام برنت اليوم الجمعة قرب أعلى مستوى لها هذا الشهر، مع تصاعد المخاوف حيال صادرات النفط من الشرق الأوسط.



بحلول الساعة 0140 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا أو 0.39 بالمئة إلى 96.19 دولار للبرميل بعدما ارتفعت بنحو دولارين عند التسوية أمس الخميس لتبلغ أعلى مستوى منذ السادس من نوفمبر تشرين الثاني.



وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85.41 دولار للبرميل، بارتفاعها 1.73 دولار أو 2.07 بالمئة مقارنة بالسعر عند التسوية يوم الأربعاء. ولم تسجل تسوية الخام الأمريكي أمس بسبب عطلة عيد الشكر.