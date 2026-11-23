كيم جونغ أون: كوريا الشمالية لا تسعى للهيمنة وتحرص على علاقات ودية مع الدول التي تحترم سيادتها







صرح زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بأن بلاده لا تسعى إلى الهيمنة أو التوسع، وتحرص على تعزيز علاقاتها الودية مع الدول التي تحترم سيادتها وتلتزم بمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم جونغ أون، قوله خلال مراسم تسلّم أوراق اعتماد سفراء عشر دول، إن “كوريا الشمالية لا تسعى إلى الهيمنة أو التوسع، كما أن ممارسة الضغوط بالقوة والإكراه لا تمت بصلة إلى السياسة الخارجية لبلادنا”، مشددا على أن السلام والتنمية والازدهار تظل القيم الأساسية لسياستها الخارجية.

وأوضح الزعيم الكوري الشمالي أن بيونغ يانغ تعتزم تعزيز علاقاتها مع جميع الدول التي تلتزم بمبادئ الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المشتركة.

وفي الوقت نفسه، شدد على أن حماية السيادة والأمن والحق في التنمية تظل من أهم أولويات بيونغ يانغ، في ظل حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الوضع الدولي.

وأُقيمت المراسم في 22 تشرين الثاني / نوفمبر بمقر اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، بحضور وزيرة الخارجية تشوي سون هوي، حيث تسلّم الزعيم كيم أوراق اعتماد سفراء (روسيا أندريه بوديليشيف) وإندونيسيا والسويد وفيتنام والبرازيل والتشيك والهند والفلبين وتايلاند وبنغلاديش.

والتقط الزعيم الكوري الشمالي صورا مع كل دبلوماسي على حدة، معربا عن أمله في إسهامهم في تطوير العلاقات الثنائية.

كما أكد كيم جونغ أون للسفراء ضمان امتيازاتهم وحصاناتهم الدبلوماسية وفقا للقانون الدولي وتشريعات كوريا الشمالية.

المصدر: وكالة الأنباء المركزية الكورية