غواصتان كوريتان جنوبيتان خارج الخدمة بعد حادثين منفصلين

أفاد مسؤولون عسكريون في كوريا الجنوبية، الجمعة، بأن غواصتين هجوميتين تخضعان حاليا لأعمال صيانة وإصلاح بعد تعرضهما لأضرار في حادثين منفصلين.

وأوضحت البحرية أن غواصة تزن 1,800 طن من فئة “سون وون إيل” أصيب طلاء هيكلها الواقي بعد تشابكها مع شباك صيد مهملة خلال مهمة ليلية في البحر الأصفر في ايلول / سبتمبر، دون وقوع إصابات.

وتمكنت الغواصة من العودة إلى مينائها بقوتها الذاتية بفضل سلامة أنظمة الملاحة، وهي الآن تخضع لفحص وصيانة لاستعادة جاهزيتها.

أما الغواصة الثانية من الفئة نفسها، “هونغ بيوم دو”، فقد تعرضت لحريق في نيسان / أبريل أثناء خضوعها لإصلاح شامل مجدول في حوض بناء السفن بمدينة أولسان، على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب شرق سيئول. وتجري البحرية تقييما للأضرار وتنفذ أعمال الإصلاح، من غير أن يحدد موعد لاستكمالها.

وأثارت الحادثان تساؤلات حول احتمال حدوث فجوة في الجاهزية العملياتية للبحرية، التي تشغل نحو 20 غواصة هجومية تعمل بالطاقة التقليدية. وقالت البحرية إنها تحافظ على جاهزيتها من خلال تعديل جداول الصيانة ونشر الأصول المتاحة بمرونة.

المصدر: روسيا اليوم + وكالة يونهاب