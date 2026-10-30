كوريا الجنوبية: سنواصل دعم أوكرانيا رغم استدعاء سفيرنا من كييف

أعلن مستشار الأمن الوطني لرئيس كوريا الجنوبية وي سونغ لاك أن حكومة بلاده ستواصل تقديم المساعدة لأوكرانيا رغم استدعاء سفيرها من كييف، بحسب وكالة “تاس”.



وقال : “تثار تساؤلات حول ما إذا كان هذا (استدعاء السفير من كييف) يعني تغييرا كاملا في السياسة تجاه أوكرانيا. موقفنا يتمثل في مواصلة المشاركة في الجهود الدولية لدعم أوكرانيا بصفتنا عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي، بصرف النظر عن هذه المشكلة”. كما نقلت وكالة “يونهاب”.



أضاف: “نتعامل مع الوضع الراهن في العلاقات الثنائية بشكل منفصل عن مسألة تقديم المساعدة الدولية لأوكرانيا”. مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية “تنوي مواصلة الالتزام بالعقوبات ضد روسيا”.



وكانت وزارة الخارجية الكورية قد استدعت في وقت سابق سفيرها لدى أوكرانيا وجزءا من العاملين الدبلوماسيين.

المصدر: وكالات