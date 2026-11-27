أمريكا | إقبال كثيف للناخبين الإسبان في فلوريدا قبل انتهاء مهلة التصويت

شهدت قنصلية إسبانيا في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية إقبالاً كثيفاً من المواطنين الإسبان المقيمين في الولايات المتحدة، الذين اصطفوا في طوابير طويلة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة الإسبانية قبل انتهاء المهلة المحددة لناخبي الخارج.

ويأتي هذا التوافد المكثف قبيل انتهاء المهلة الرسمية المحددة لتصويت الجاليات الإسبانية في الخارج، تمهيداً للاستحقاق الانتخابي المقرر إجراؤه في إسبانيا في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، والذي يشهد تنافساً محتدماً بين أبرز القوى السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة.

المصدر: وكالة يونيوز