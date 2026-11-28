اسبانيا | فيخو يختتم حملته الانتخابية في إشبيلية وسط توقعات بفوز اليمين في انتخابات الاحد

شهدت مدينة إشبيلية، عاصمة إقليم الأندلس جنوبي إسبانيا، مساء الجمعة، آخر تجمع انتخابي لزعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونييز فيخو قبل الانتخابات العامة المقررة يوم الأحد، حيث رفع أنصاره الأعلام الإسبانية وأعلام الحزب وأعلام الأندلس في أجواء حاشدة.

ورافق فيخو في الفعالية خوانما مورينو، الرئيس الإقليمي للأندلس، حيث التقطا صوراً تذكارية مع الحضور وتبادلا المصافحات مع أنصار الحزب.

وتأتي هذه الفعالية الختامية في ظل توقعات استطلاعات الرأي التي وضعت فيخو باستمرار في صدارة المنافسة على مقاعد البرلمان، متقدماً على رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، مع ترجيح أن يحقق الحزب الشعبي أكبر عدد من المقاعد في برلمان معلق جديد.

وقد يحتاج الحزب الشعبي في هذه الحالة إلى دعم حزب فوكس اليميني المتطرف المناهض للهجرة، ثالث أكبر قوة سياسية في إسبانيا، والذي قد يضاعف عدد مقاعده ويشارك بالفعل في حكم عدة أقاليم إلى جانب الحزب الشعبي. وستكون أي حكومة ائتلافية من هذا النوع الأولى من نوعها منذ انتقال إسبانيا إلى الديمقراطية بعد ديكتاتورية الجنرال فرانسيسكو فرانكو.

وكان فيخو قد صرح لأنصاره في برشلونة قائلاً: “هذه المرة سننجح”، متجاهلاً حملة “الخوف” التي يخوضها سانشيز. وفي المقابل، يعقد سانشيز تجمعاً انتخابياً أخيراً كبيراً في مدريد سعياً لتحفيز الناخبين اليساريين في اللحظات الأخيرة.

ومن المنتظر أن يشهد يوم الأحد إقبالاً كبيراً على التصويت، قد يصل إلى 78 في المئة بحسب خبراء، في اقتراع تتابعه أوروبا عن كثب باعتباره أول محطة في دورة انتخابية قد تعيد تشكيل موازين القوى داخل الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.

المصدر: وكالة يونيوز