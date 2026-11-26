كوشنر يدعو زيلينسكي إلى التعامل مع ترامب باحترام

دعا المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي جاريد كوشنر فلاديمير زيلينسكي إلى التعامل مع الرئيس دونالد ترامب باحترام وبروح بناءة إذا كانت كييف تسعى للحصول على ضمانات أمنية أمريكية.

وقال كوشنر، في مقابلة مع الرئيس التنفيذي لمجموعة “أكسل سبرينغر” الإعلامية الألمانية ماتياس دوبفنر: “لإتمام عملية التسوية، ستحتاج كييف إلى خطوات معينة من الرئيس ترامب، وستحتاج إلى ضمانات أمنية”.

وأضاف: “أولا، يجب أن يقرر الرئيس ترامب أن تقديم ضمانات أمنية يصب في مصلحة أمريكا، وثانيا، من المتوقع أن يسعى الرئيس زيلينسكي إلى التعامل معه باحترام وبروح بناءة”.

وأشار كوشنر إلى أن الضمانات الأمنية كانت المطلب الرئيسي للجانب الأوكراني في بداية المفاوضات، موضحا أن ترامب أبدى استعدادا للنظر في تقديم ضمانات لكييف تضاهي في قوتها المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، شريطة إرساء منظومة أمنية مناسبة في أوروبا بعد انتهاء النزاع.

واستبعد المبعوث الأمريكي تقديم تعهدات أمنية لأوكرانيا أكثر تحديدا من تلك القائمة بين الدول الأعضاء في الناتو.

وكان كوشنر قد أكد في 22 تشرين الثاني / نوفمبر أن تقديم هذه الضمانات يتطلب موافقة ترامب والكونغرس الأمريكي، ومراعاة الإجراءات الدستورية، فضلا عن وضع ترتيبات أمنية تقلل إلى أدنى حد احتمال الاضطرار إلى تفعيلها.

من جانبه، أعلن زيلينسكي، في 23 تشرين الثاني / نوفمبر، خلال مخاطبته الجمعية البرلمانية للناتو، أن كييف لم تتلق حتى الآن إجابات واضحة بشأن طبيعة الضمانات المقترحة وآليات تنفيذها والدول التي ستشارك فيها.

وفي المقابل، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في 20 تشرين الثاني / نوفمبر، أن مناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا لا يمكن أن تتم إلا بعد الإقرار بثبات المطلب الروسي بشأن عدم انضمامها إلى الناتو.

وشدد ريابكوف على رفض موسكو حتى الصيغ التي تمنح أوكرانيا وضعا أشبه بالعضوية في الحلف، مؤكدا أن روسيا لا تغلق الباب أمام الحوار، لكنها تناقش الضمانات الأمنية انطلاقا من ضرورة ضمان أمنها بالدرجة الأولى.

المصدر: روسيا اليوم