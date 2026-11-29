انخفاض عملة ورلد ليبرتي المشفرة المدعومة من ترامب بنحو 50%

فقدت العملة المشفرة التابعة لشركة ورلد ليبرتي فاينانشال المدعومة من عائلة الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب نحو 50 بالمئة من قيمتها خلال ليلة واحدة، ‌مما يسلط الضوء على التقلبات التي تشهدها الأصول المشفرة المرتبطة بعالم السياسة.

وبلغت قيمة العملة، التي خسرت أكثر من 90 ​بالمئة من قيمتها منذ بدء تداولها في ​سبتمبر أيلول 2025، نحو 0.018 دولار صباح ⁠اليوم مقارنة مع 0.039 دولار أمس.

وتمثل موجة البيع، ​التي بدأت في وقت متأخر من الجمعة واستمرت ​حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، أحد أشد الانخفاضات اليومية للأصول المشفرة المرتبطة بترامب، وتأتي وسط تدقيق متزايد في تنامي ​انخراط العائلة في الأصول الرقمية.

ويبرز هبوط العملة المخاطر ​التي تنطوي عليها الأصول المشفرة.

وقالت ورلد ليبرتي، وهي مشروع للتمويل ‌اللامركزي ⁠مدعوم من ترامب وعائلته، عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن منصة باينانس قامت تلقائيا بتسوية وإغلاق عقود آجلة دائمة قائمة مرتبطة بالعملة.

وذكرت منصة باينانس لتداول العملات ​المشفرة في وقت ​لاحق على ⁠منصة إكس أنها “على علم بالتقارير المتعلقة بمراكز العقود الآجلة الدائمة لعملة ورلد ليبرتي. ​ويعمل فريقنا دون كلل على مراجعة نشاط السوق ​وبيانات ⁠التنفيذ”.

ولم ترد ورلد ليبرتي أو باينانس بعد على طلبات للتعليق السبت.

وذكرت رويترز في يونيو حزيران أن مشاريع ⁠في ​مجال العملات المشفرة مرتبطة بترامب ​حققت مليارات الدولارات لعائلته، في حين تكبد العديد من المستثمرين الخارجيين ​خسائر فادحة.

المصدر: وكالة رويترز