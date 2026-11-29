فقدت العملة المشفرة التابعة لشركة ورلد ليبرتي فاينانشال المدعومة من عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو 50 بالمئة من قيمتها خلال ليلة واحدة، مما يسلط الضوء على التقلبات التي تشهدها الأصول المشفرة المرتبطة بعالم السياسة.
وبلغت قيمة العملة، التي خسرت أكثر من 90 بالمئة من قيمتها منذ بدء تداولها في سبتمبر أيلول 2025، نحو 0.018 دولار صباح اليوم مقارنة مع 0.039 دولار أمس.
وتمثل موجة البيع، التي بدأت في وقت متأخر من الجمعة واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، أحد أشد الانخفاضات اليومية للأصول المشفرة المرتبطة بترامب، وتأتي وسط تدقيق متزايد في تنامي انخراط العائلة في الأصول الرقمية.
ويبرز هبوط العملة المخاطر التي تنطوي عليها الأصول المشفرة.
وقالت ورلد ليبرتي، وهي مشروع للتمويل اللامركزي مدعوم من ترامب وعائلته، عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن منصة باينانس قامت تلقائيا بتسوية وإغلاق عقود آجلة دائمة قائمة مرتبطة بالعملة.
وذكرت منصة باينانس لتداول العملات المشفرة في وقت لاحق على منصة إكس أنها “على علم بالتقارير المتعلقة بمراكز العقود الآجلة الدائمة لعملة ورلد ليبرتي. ويعمل فريقنا دون كلل على مراجعة نشاط السوق وبيانات التنفيذ”.
ولم ترد ورلد ليبرتي أو باينانس بعد على طلبات للتعليق السبت.
وذكرت رويترز في يونيو حزيران أن مشاريع في مجال العملات المشفرة مرتبطة بترامب حققت مليارات الدولارات لعائلته، في حين تكبد العديد من المستثمرين الخارجيين خسائر فادحة.
المصدر: وكالة رويترز