زاخاروفا: الأوكرانيون سيقرون بالإبادة التي ارتكبها نظام زيلينسكي

أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن ثقتها بأن الشعب الأوكراني سيقر مستقبلا بأن نظام فلاديمير زيلينسكي انتهج بحقه سياسة إبادة جماعية.

وقالت زاخاروفا خلال مشاركتها في برنامج “روسكي دوزور” الذي تبثه إذاعة “كومسومولسكايا برافدا”: “لا يساورني أي شك في أنه بعد مرور بعض الوقت، سيقول الشعب الأوكراني بشكل قاطع إن نظام زيلينسكي انتهج سياسة إبادة جماعية بحق الأوكرانيين”.

وكانت زاخاروفا قد اتهمت، خلال إحاطة صحفية في 20 تشرين الثاني / نوفمبر، الدول الغربية بالسعي إلى إفراغ أوكرانيا من سكانها الأصليين عبر السلطات في كييف.

واعتبرت أن الغرب يواصل التعامل مع أوكرانيا باعتبارها أداة لتحقيق مصالحه، ويقدم للأوكرانيين وعودا بمستقبل أفضل، بينما يعمل، بحسب اتهامها، على تدميرهم باستخدام نظام زيلينسكي.

وفي 11 تشرين الثاني / نوفمبر، اتهمت زاخاروفا السلطات الأوكرانية بحرمان البلاد من مستقبلها من خلال التعبئة العسكرية القسرية للشباب، معتبرة أن كييف لا تكترث بمصير الأجيال الشابة التي يفترض أن تسهم في بناء مستقبل أوكرانيا.

المصدر: روسيا اليوم