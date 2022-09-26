النائب الان عون: ما الفائدة من الشعبوية من دون المناقشة والتحسين؟

اشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب الان عون، الى أن “كان هناك في الجلسة منطق معالجة الأمور ومنطق آخر يريد إبقاء الأمور بحالة الفوضى، وأريد أن أسأل ما الفائدة من “بيع الشعبوية والحكي الحلو” من دون المناقشة والتحسين؟”.

وقال: “ما فينا ما نعمل شي ونضل نحكي، ولا يمكننا الإكتفاء بالمعارضة، يعني ما بدن الحكومة ولا بدن يشاركوا فيها ولا بدن يعملوا شي”.

واشار في مؤتمر صحافي من مجلس النواب، إلى أن “تحديد الدولار الجمركي ليس بحاجة إلى قانون بل يحدده وزير المالية وله الحق برفعه أو خفضه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام