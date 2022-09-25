الكشف عن شبكة تخريب أوكرانية أعدّت لتنفيذ هجمات في دونيتسك خلال الاستفتاء

أعلن مصدر أمني في جمهورية دونيتسك الشعبية، إنه “تم كشف شبكة من عملاء المخابرات الأوكرانية ، كانت تستعد لتنفيذ هجمات إرهابية في الجمهورية خلال الاستفتاء على انضمام دونباس إلى روسيا”.

ونوه المصدر، إلى أن رجال الأمن، “تمكنوا قبل فترة من اعتقال أحد سكان مدينة فولودارسكي تبين أنه كان يعمل لصالح المخابرات الأوكرانية، وكشف المذكور موقع المقر السري للمخابرات الأوكرانية في ماريوبول. وتبين أنه تم إخفاء المقر تحت مظلة منظمة “ديالوغ” (الحوار) العاملة في المدينة”.

وأضاف المصدر “وأثناء البحث في مقر المنظمة، وكذلك في شقة العميل، تم العثور على وثائق سرية. وسمحت دراسة وثائق وإفادة المعتقل بالكشف عن الخطط الإجرامية للإرهابيين، وكذلك الكشف عن شبكة تابعة للمخابرات الأوكرانية تعمل في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية”.

وبدأ الاستفتاء حول الانضمام إلى روسيا صباح 23 أيلول/سبتمبر في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون. إذ تم تخصيص خمسة أيام للتصويت، أي حتى 27 أيلول/سبتمبر.

وفي السياق، أفادت نتائج استطلاع المصوتين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع، أن أغلبيتهم الساحقة في مقاطعة زابوروجيه في اليوم الأول، صوتت لصالح الانضمام إلى روسيا. وقالت دراسة أجراها معهد القرم الجمهوري للدراسات السياسية والاجتماعية “من بين الذين شاركوا في التصويت خلال الاستفتاء: 93 في المئة صوتوا لصالح انضمام مقاطعة زابوروجيه إلى روسيا الاتحادية؛ وسبعة في المئة يؤيدون الوضع الأوكراني لهذه المنطقة”.

وذكرت الدراسة، أنه تم استطلاع رأي الناخبين، عند خروجهم من مراكز التصويت وبواسطة الهاتف أيضاً. وشارك في الاستطلاع 500 شخص.

المصدر: روسيا اليوم