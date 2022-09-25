بالفيديو| قتيلان بهجوم صاروخي أوكراني على فندق في خيرسون

أعلنت السلطات المحلية مقتل شخصين بضربة صاروخية أوكرانية استهدفت الأحد فندقا في وسط مدينة خيرسون يقيم فيه إعلاميون، بمن فيهم فريق مراسل RT العسكري مراد غادزييف.

ووثق غادزييف آثار القصف في فيديو يظهر الدمار في غرفته والغرف المجاورة. وأكد المراسل أن جميع أفراد الفريق سالمون، مضيفاً أن المصور ميخائيل وجد نفسه محصورا بين ألواح خرسانية، لكنه نجا بأعجوبة ولم يصب بأذى يذكر.

وأشار المراسل أنه بعد الانفجار ساعد أفراد فريقه في انتشال المصابين من تحت الأنقاض في الغرف المجاورة، التي تم العثور في إحداها على قتيلين اثنين.

وأضاف أن الانفجار ألحق أضرارا بالسيارات المركونة بجوار الفندق. ونقلت وكالة “نوفوستي” عن مصدر في خدمة الطوارئ أن القوات الأوكرانية قصفت فندقا يقع في وسط خيرسون براجمات الصواريخ “هيمارس” في 5:30 فجر اليوم.

واكد المصدر، أن الفندق كان فيه مدنيون فقط ولم تكن هناك أسلحة أو معدات عسكرية، مضيفاً أن الهجوم خلف قتيلين على الأقل، أحدهما، حسب المعلومات الأولية، هو النائب السابق في البرلمان الأوكرني أليكسي جورافكو.

مقتل شخص بقصف أوكراني لجمهورية دونيتسك

من جهة ثانية، أعلنت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، أن قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفر عن مقتل أحد المدنيين. وأشارت القيادة في بيانها اليوم، إلى أن 8 مدنيين أصيبوا كذلك بجروح نتيجة القصف الأوكراني.

المصدر: روسيا اليوم