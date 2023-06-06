الخارجية الروسية: حذرنا الأمم المتحدة من قبل بعزم كييف تفجير سد كاخوفكا في خيرسون – موقع قناة المنار – لبنان
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June 6 2023 - 16:22
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الكرملين: تدمير محطة نوفا كاخوفكا الكهرومائية قد يترتب عليه عواقب على عشرات الآلاف من سكان المنطقة وعلى البيئة
الخارجية الروسية: حذرنا الأمم المتحدة سابقاً من نية وعزم كييف تفجير سد نوفا كارخوفكا في خيرسون
سلطات خيرسون: تواصل عمليات الإجلاء من محيط سد نوفا كاخوفكا وسط مخاوف من ارتفاع المياه لمستويات خطيرة قد تصل إلى 12 مترا
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الخارجية الروسية: حذرنا الأمم المتحدة من قبل بعزم كييف تفجير سد كاخوفكا في خيرسون
منذ 55 mins
6 June، 2023
الخارجية الروسية
اوكرانيا
تفجير سد كاخوفكا
خيرسون
روسيا
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