الهجرة البحرية.. هروب من الواقع المر الى المصير الأمر – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2022 - 22:26
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الرئيس ميشال عون يتابع التفاصيل حول حادث غرق المركب قبالة طرطوس: لتوفير التسهيلات كافة أمام عائلات الضحايا والناجين
الرئيس نجيب ميقاتي تابع التطورات المتعلقة بقضية غرق المركب وطلب من قائد الجيش التشدد بمراقبة الشواطئ اللبنانية
وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية: ننسق مع الهلال الأحمر السوري على آلية لنقل جثامين الضحايا إلى الأراضي اللبنانية
وزير الصحة السوري حسن الغباش: الحصيلة غير النهائية لضحايا غرق المركب في طرطوس هي 87 وفاة و20 ناجيا
الصليب الأحمر اللبناني يتسلم الجثامين الـ9 لضحايا "مركب الموت" قبالة طرطوس من الهلال الأحمر السوري
الجيش اللبناني: توقيف عدد من الأشخاص للاشتباه بقيامهم بأعمال تهريب عبر البحر بطريقة غير شرعية في منطقتي المنية ودير عمار
انقاذ 200 مهاجر غير شرعي من الغرق قبالة سواحل تونس
الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي: أكدنا في اجتماعات الأمم المتحدة على ضرورة تجنب الأحادية وازدواجية المعايير
السيد رئيسي: الأعداء بذلوا جهوداً كي لا يُسمع صوت الشعب الايراني هناك لكنه كان صوت الاقتدار ومظلومية شهدائنا
السيد رئيسي: حضور الجماهير الايرانية في الشوارع عَكَسَ اقتدار الجمهورية الاسلامية
مسيرات ضخمة في العاصمة الايرانية طهران وعدد من المحافظات الكبرى دعما للنظام الاسلامي ورفضا لاعمال الشغب والفتنة
الجيش الايراني يدين اعمال الشغب وتهديد السلامة العامة في بعض المناطق: قواتنا مستعدة لمواجهة مؤامرات الأعداء
الامين العام لعصائب أهل الحق: الاطار التنسيقي منفتح على مناقشة تغيير مرشح رئاسة الوزراء مقابل التزام المعترضين
الشيخ قيس الخزعلي: ان كان التيار الصدري يريد العودة للبرلمان فتوجد انتخابات وان كان يريد المشاركة بالحكومة فإطار مرحب
الشيخ الخزعلي: الاطار مستعد لإيجاد تمثيل في الحكومة للتيار الصدري بحجم الكتلة الصدرية التي انسحبت من البرلمان بـ73 نائبا
مواجهات بين شبّان فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في بلدة بدّو شمال غرب القدس المحتلة
الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تعاملت مع 38 إصابة في مواجهات مع الإحتلال في كفر قدوم وبين دجن
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس: اسرائيل تصادر اراضينا وتوسع المستوطنات ولن نتعامل معها الا على اساس انها دولة احتلال
وزيرة الخارجية الفرنسية: أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أظهرت أن روسيا معزولة وتهديداتها ستزيدها عزلة
الهجرة البحرية.. هروب من الواقع المر الى المصير الأمر
منذ 2 ساعة
23 September، 2022
تقارير مصورة
-
لبنان
الهجرة البحرية.. هروب من الواقع المر الى المصير الأمر.
المصدر:
قناة المنار
الهجرة البحرية
غرق مركب طرطوس
مركب طرطوس
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