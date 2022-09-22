الرئيس عون: لبنان ملتقى لاخوانه العرب وللحضارات الانسانية على تنوعها

لفت رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الى ان “لبنان ملتقى لاخوانه العرب وللحضارات الانسانية على تنوعها”، ودعا “الدول العربية للوقوف الى جانب الشعب اللبناني ودعمه، ليتمكن من اجتياز النفق الحالي”.

كلام الرئيس عون جاء الخميس خلال استقباله الأمين العام لاتحاد المحامين العرب المكاوي بنعيسى على رأس وفد، لمناسبة انعقاد الدورة الأولى لهذا العام لاتحاد المحامين العرب، بعنوان: “من اجل تضامن عربي مع لبنان في ازمته ومواجهة أطماع العدو الصهيوني وعدوانه”.

واعتبر الرئيس عون ان “انعقاد الدورة الأولى لهذا العام لاتحاد المحامين العرب على ارضه هو فعل ايمان به وبما يشكله من ملتقى لاخوانه العرب وللحضارات الانسانية على تنوعها”، وعدّد الأزمات التي واجهها لبنان في السنوات الأخيرة، والتي أفضت الى اندلاع أزمة اقتصادية ومالية حادة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام