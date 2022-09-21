تقرير مصور | أزمة الطاقة في المانيا تهدد الصناعة الغذائية في البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2022 - 19:00

تقرير مصور | أزمة الطاقة في المانيا تهدد الصناعة الغذائية في البلاد

منذ 3 ساعة 21 September، 2022
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اقتصاد - صفحات منوعة

أزمة الطاقة في المانيا تهدد الصناعة الغذائية في البلاد.

المصدر: قناة المنار

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