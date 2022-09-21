تقرير مصور | أزمة الطاقة في المانيا تهدد الصناعة الغذائية في البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2022 - 19:00
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الامام السيد علي الخامنئي في أسبوع الدفاع المقدس: إيران اليوم وصلت الى مرحلة الردع والتفوق العسكري والأعداء يعلمون ذلك
الإمام الخامنئي: الشعب الإيراني أدرك أن النصر والازدهار والتقدم وردع العدو تتحقق بالمقاومة وليس بالاستسلام
الإمام الخامنئي: العدو فشل في وأْد الثورة الاسلامية وتحقيق الانتصار على الشعب الايراني الذي تَكَاتف وتوحَّد خلف الثورة
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استقبل في قصر بعبدا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب
الشيخ الخطيب: لبنان سيحصل على ما يريده في ملف ترسيم الحدود البحرية ولا تنازل عن حقوقنا
وزير التربية بالانابة عباس الحاج حسن وقع مرسوم صرف مستحقات أساتذة الجامعة اللبنانية ليتم صرفها في أقرب فرصة
رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي خلال لقائه ميقاتي في نيويورك: مستعدون لإجراء اتصالات إقليمية ودولية لحل أزمة لبنان
مسيرة جماهيرية حاشدة في محافظة صعدة اليمنية لمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر بوجه العدوان على اليمن
بيان مسيرة صعدة: الثورة مثلت دافعاً وحافزاً للشعب اليمني في التصدي للعدوان والهيمنة الخارجية
بيان مسيرة صعدة: نؤكد مواصلة مسار التصدي للعدوان الغاشم حتى نيل الاستقلال وتحرير كل شبر من أرض الوطن
رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط: السلوك الأممي لا يساعد على بناء الثقة وتحقيق السلام الذي حان وقته
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: منطقة غرب آسيا ضد الآحادية ومع التعددية العادلة
السيد رئيسي رافعا صورة الشهيد سليماني في الأمم المتحدة: نطالب بالعدالة ومقاضاة المسؤولين عن جريمة اغتيال القائد سليماني
السيد رئيسي: إزدهار المقاومة ونمو تيارها نموذج جديد لعزم وإردة الشعوب وحل القضية الفلسطينية يكون بعودة سكانها الأصليين
الرئيس الإيراني: نرغب في إقامة العلاقات مع كل دول العالم وتحديدا دول الجوار والأمن الإقليمي يجب أن ينبع من الداخل
السيد رئيسي: أميركا هي التي دمرت الاتفاق النووي ونحن تحلينا بقدر كبير من المرونة ولا نسعى إلى صنع سلاح نووي
الرئيس الأميركي جو بايدن بكلمته في الأمم المتحدة: مستعدون للعودة المتبادلة إلى الإتفاق النووي إذا وفت إيران بالتزاماتها
بايدن: نواصل الاعتقاد بأن الدبلوماسية أفضل طريق للمضي قدما بالمفاوضات النووية وسنواصل دعم الهدنة الأممية في اليمن
بايدن: نعمل بشكل وثيق مع شركائنا لمنع روسيا من الاعتداء على دول النيتو ولا نسعى لا إلى النزاعات ولا إلى حرب باردة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن تعبئة جزئية للجيش بدءاً من اليوم
بوتين: روسيا تتعرض لتهديدات بالسلاح النووي ولدينا اسلحة دمار شامل مضادة للأسلحة الغربية
شويغو: معظم شبكات الأقمار الصناعية التابعة لحلف الأطلسي تعمل ضد روسيا في أوكرانيا
بلومبيرغ: ارتفاع اسعار النفط وتراجع الاسهم الاوروبية مع إعلان بوتين التعبئة الجزئية للجيش
ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي 7% خلال تداولات اليوم عقب إعلان بوتين التعبئة الجزئية
فايننشال تايمز:الدولار يقفز إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاماً بعد إعلان بوتين التعبئة الجزئية للجيش
الاتحاد الاوروبي: قرار روسيا الخاص بالتعبئة العسكرية ستكون له عواقب من جانبنا
تقرير مصور | أزمة الطاقة في المانيا تهدد الصناعة الغذائية في البلاد
منذ 3 ساعة
21 September، 2022
اقتصاد
-
صفحات منوعة
أزمة الطاقة في المانيا تهدد الصناعة الغذائية في البلاد.
المصدر:
قناة المنار
أزمة الطاقة
المانيا
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