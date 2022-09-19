كييف تعلن أن 165 سفينة تحمل 3.7 مليون طن من المنتجات الزراعية غادرت أوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2022 - 13:16

كييف تعلن أن 165 سفينة تحمل 3.7 مليون طن من المنتجات الزراعية غادرت أوكرانيا

منذ 42 mins 19 September، 2022
أربع سفن محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية
اقتصاد - صفحات منوعة

قالت وزارة البنية التحتية في كييف إن إجمالي 165 سفينة تحمل 3.7 مليون طن من المنتجات الزراعية غادرت أوكرانيا بموجب اتفاق الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا لفتح الموانئ البحرية الأوكرانية.

وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بدء حرب أوكرانيا في شباط/فبراير الماضي وأغلقت موانئها على البحر الأسود، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من نقص الغذاء في أفريقيا والشرق الأوسط.

وشحنت أوكرانيا، وهي منتج ومصدر رئيسي للحبوب في العالم، ما يصل إلى 6 ملايين طن من الحبوب شهريا قبل الحرب.

وبموجب الاتفاق الذي وقعته موسكو وكييف في 22 تموز/يوليو، أعيد فتح ثلاثة موانئ على البحر الأسود. وقالت الوزارة إن هذه الموانئ قادرة على تحميل وإرسال ما بين 100 و150 سفينة شحن إلى الخارج شهريًا.

المصدر: موقع المنار

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