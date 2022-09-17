نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان: لتطبيق قانون العمل وزيادة أجور عمال الافران – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2022 - 13:54

نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان: لتطبيق قانون العمل وزيادة أجور عمال الافران

منذ 2 ساعة 17 September، 2022
الخبز في لبنان
لبنان

دعت نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان في بيان، وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم والمعنيين، الى “الاسراع بتشكيل  لجنة من ذوي الخبرة والكفاءة لدراسة وضع العمال بصورة شاملة تمهيدا لاصدار القرارات والمراسيم التي من شأنها تنظيم العلاقة التعاقدية والقانونية بين العمال واصحاب المخابز، وخاصة ان عمال الافران يعانون الامرين من عدم تطبيق قانون العمل والقوانين المرعية الإجراء من بدل نقل ومنح تعليمية”.

وشجبت “السياسات الاقتصادية المعتمدة التي لا تهتم بتنمية وتطوير الانتاج الوطني ولا تهتم بالمواطن ولقمة عيشه وعدم مكافحة الهدر والفساد ومحاسبة الفاسدين والمحتكرين وتجار الازمات حيث لم يعد باستطاعة المواطن تأمين الحاجات الضرورية من حبز وغذاء ودواء ونحن على ابواب العام الدراسي الجديد”، لافتة الى ان “عمال الافران الطرف الاساسي لانتاج مادة الخبز والجنود المجهولين في السلم والحرب بسهر الليالي امام بيوت النار لتامين الخبز لكافة المواطنين”، داعية الى “زيادة أجور  العاملين في هذا القطاع”.

وقالت: “آن الأوان لتطبيق قانون العمل على عمال الأفران”، مشيدة ب”الدور الايجابي لاصحاب بعض الافران لشعورهم بالمسؤولية الوطنية والانسانية بإعطائهم العمال نسبة من اجورهم بالدولار الأميركي وعلى سعر الصرف اليومى”.

وختمت متوجهة الى عمال المخابز والافران: “للالتفاف حول النقابة من اجل الحصول على حقوقكم المشروعة وما مات حق وراءه مطالب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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