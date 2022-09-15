وفد من منطقة جبل عامل الاولى وكشافة الإمام المهدي زار المرتضى – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2022 - 20:36

وفد من منطقة جبل عامل الاولى وكشافة الإمام المهدي زار المرتضى

منذ 3 ساعة 15 September، 2022
وفد زار مرتضى
لبنان

استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان محمد وسام المرتضى الخميس وفدا من منطقة جبل عامل الاولى في حزب الله وكشافة الإمام المهدي(عج) لشكرالوزارة على تعاونها في إنجاح المهرجان الفني الأصيل في الملعب الروماني في مدينة صور.

وقدم الوفد للمرتضى درعا تقديرية على “إسهاماته المضيئة في تعزيز وحفظ التراث الثقافي الوطني والهوية الوطنية ” كما كتب على الدرع.

وقد ضم الوفد مسؤول الإعلام في المنطقة الأولى في حزب الله موسى عبد علي، مفوض جبل عامل الأولى في كشافة المهدي اسماعيل دياب ومفوض العلاقات في جمعية كشافة المهدي نضال شعيب.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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