الجيش اللبناني: توقيف أشخاص في منطقتي برج البراجنة وصحراء الشويفات

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 11 / 9 /2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة برج البراجنة المواطن (أ.ص.) لوجود عدة مذكرات توقيف في حقه بجرائم السرقة وإطلاق النار وتعاطي المخدرات وترويجها وسرقة دراجات نارية.

كما أوقفت دورية أخرى من المديرية المذكورة في منطقة صحراء الشويفات السوري (ع.خ.) والفلسطيني (ص.ش.) و(م.ز.) مكتوم القيد، لإقدامهم على تعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت كمية كبيرة منها، إضافة إلى مبالغ مالية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام