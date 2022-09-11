رويترز: زلزال بقوة 7.6 ريختر يضرب شرقي غينيا الجديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2022 - 08:44
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صحيفة الأخبار: الأجهزة الأمنيّة اللبنانية اعتقلت طبيبًا سورياً يعمل في السويد يُشتبه بتجنيده من قبل الموساد الإسرائيلي
صحيفة الأخبار: كلِّف الطبيب معن يوسف بالحصول على خرائط شبكات المياه والصَّرْف الصحي وجمع معلومات ذات بعْد أمني
هيئة شؤون الأسرى تحذر من استشهاد الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد في أي لحظة نتيجة الإهمال في سجون الاحتلال
نادي الأسير الفلسطيني: 73 أسيرا استشهدوا في سجون الاحتلال منذ عام 1967 نتيجة لسياسة الإهمال الطبي
سانا: القوات الأمريكية أخرجت رتلا يحمل عتادا عسكريا من سوريا إلى قواعدها في شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي
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بيان بريطاني فرنسي ألماني: النص النهائي للاتفاق النووي الذي صاغه الاتحاد الأوروبي شمل الحد الأقصى للمرونة في التعديلات
بيان بريطاني فرنسي ألماني: نظرا لرفض إيران الدخول في الصفقة المقترحة سنتشاور مع شركائنا الدوليين للرد على تصعيدها النووي
الخارجية الإيرانية: بيان الترويكة الأوروبية مستغرب ومنحرف عن النهج المثمر في المفاوضات
الخارجية الإيرانية: نحذر الأطراف الأوروبية من تأثير الطرف الثالث الذي كان ضد عملية التفاوض منذ البداية ويحاول إفشالها
الخارجية الإيرانية: فشل أمريكا بحملة الضغوط القصوى درس لمن يعتقد أن التهديدات والعقوبات تمنع الإيرانيين من السعي لحقوقهم
مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا: بيان الثلاثي الأوروبي جاء في توقيت خاطئ وفي لحظة بالغة الأهمية في المفاوضات
الدفاع الروسية: تدمير مواقع أوكرانية بما فيها لتنظيم "كراكن" المتطرف في بالاكليا وتشوغويف بمنطقة خاركيف ومقتل 300 عنصر
الدفاع الروسية: صدور قرار بإعادة نشر القوات من إزيوم وبالاكليا لتعزيز المواقع في محور دونيتسك
وزارة الدفاع التايوانية: 17 طائرة صينية عبرت اليوم الخط الأوسط لمضيق تايوان
رويترز: زلزال بقوة 7.6 ريختر يضرب شرقي غينيا الجديدة
منذ 16 mins
11 September، 2022
غينيا الجديدة
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