رويترز: زلزال بقوة 7.6 ريختر يضرب شرقي غينيا الجديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2022 - 08:44

رويترز: زلزال بقوة 7.6 ريختر يضرب شرقي غينيا الجديدة

منذ 16 mins 11 September، 2022
أخبار موقع المنار

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