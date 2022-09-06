65 قتيلا ومئات الجرحى في زلزال ضرب غربي الصين

لقي 65 شخصا مصرعهم، وأصيب المئات في زلزال بلغت قوة 6.8 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة لودينغ في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين، أمس الاثنين، حسبما قالت السلطات المحلية اليوم الثلاثاء.

ومن بين القتلى، هناك 37 شخصا في ولاية قانتسي التبتية ذاتية الحكم و28 آخرون في محافظة شيميان بمدينة ياآن.

وحتى الساعة السابعة صباح الثلاثاء، بالتوقيت المحلي، كان هناك 12 شخصا في عداد المفقودين وتم العثور على 170 جريحا في قانتسي، بمن فيهم 56 شخصا أصيبوا بجروح خطيرة، وأصيب 78 شخصا بجروح في محافظة شيميان.

وضرب الزلزال محافظة لودينغ مساء الاثنين الماضي بتوقيت بكين، حسبما ذكر المركز الصيني لشبكات الزلازل.

المصدر: وكالة شينخوا الصينية