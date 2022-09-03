كندا: إصابة 8 أشخاص جراء انفجار في مصفاة للنفط – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 3 2022 - 11:36

كندا: إصابة 8 أشخاص جراء انفجار في مصفاة للنفط

منذ 1 ساعة 3 September، 2022
6312e35342360404ed686c02
أخبار دولية - كندا

أعلنت السلطات الكندية أن انفجارا وقع أمس الجمعة في مصفاة للنفط بجزيرة نيوفاوندلاند الكندية، مما أدى إلى جرح 8 أشخاص، أحدهم إصابته خطيرة.

وقالت المتحدثة باسم قوات الدرك، جوليان غارلاند، إن فرق الإنقاذ عالجت “انفجارا صغيرا” بعيد الساعة 16:00 (06:30 ت غ) في المصفاة الواقعة في مدينة كام باي تشانس.

وأضافت الشرطة في وقت لاحق أن 8 أشخاص نقلوا إلى المستشفى “بعضهم مصاب بجروح بالغة”. وأوضحت الشرطة التي تحدثت أولا عن إصابة 6 أشخاص، أن أحدهم “أصيب بجروح خطيرة”.

وكان الموقع الصناعي الذي تديره شركة “برايا رينيوابل فيولز” (برايا للوقود المتجدد) يشهد أشغال تحويل ليتخصص في الوقود الحيوي.

وفتح تحقيق لمعرفة أسباب الانفجار.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع برامج عاشوراء 2022
استطلاع برامج عاشوراء 2022

إغلاق مشاركة