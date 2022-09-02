أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 02-09-2022

البناء

– توقعت مصادر على صلة بملف ترسيم الحدود البحريّة وصول المبعوث الأميركيّ عاموس هوكشتاين إلى بيروت قبل 10 أيلول حاملاً عرضاً للتوصل الى اتفاق يتضمّن رسالة ضمانات أميركيّة برفع الحظر عن الشركات للتنقيب والاستخراج وبترسيم الحدود قبل نهاية العام، وفق طلب لبنان.

– قالت مصادر روسيّة إن تحريك قضية المفاعل النووي الأوكراني مقدمة لإثارة عناوين نووية في الحرب الأوكرانيّة في ظل فشل الدعم الأميركي لأوكرانيا والهدف هو رفع التوتر تحت شعار دخول سلاح نوويّ الى الحرب وربما إعلان أوكرانيّ بهذا الاتجاه لتسريع التفاوض دون هزيمة.

النهار

– عُلم أن وزيراً سابقاً قدّم هبة مالية لتغطية رواتب موظفي مستشفى حكومي في منطقته في أحد أقضية الجنوب، ما أدى الى استمرار العمل والحؤول دون اقفاله.

– بعد إعلانه أن الثنائي الشيعي “غدر به” في الانتخابات النيابية الأخيرة، شوهد نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي يتصدّر الصفوف الأمامية في المهرجان الذي أقامته حركة “أمل” في ذكرى تغييب الإمام الصدر.

– أُفيد أن سفيرة دولة أوروبية بارزة ستعود في غضون اليومين المقبلين الى بيروت حاملة رسائل من إدارة بلادها ستنقلها الى كبار المسؤولين وشخصيات سياسية، وأبرزها التحذير من مغبة عدم اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.

اللواء

– وصف دبلوماسي لبناني دخول البيت الأبيض على خط ترسيم الحدود، بأنه تعهد بوصول المفاوضات إلى نتائج تُبعد شبح المواجهة، التي يُمكن أن تتوسع في المنطقة.

– تكتم نائب جنوبي مهدّد بنيابته في الكشف إلاّ في حلقة ضيقة، عما دار معه في مؤسسة دستورية.

طرح اسم شخصية اقتصادية من شمال لبنان، وهي نافذة في البنك الدولي، للتفاهم حول إمكان تسويقها للرئاسة الأولى.

الجمهورية

– لست بوارد إقفال بيوتات سياسية في الجبل هذا ما أسر به رئيس حزب عريق لمرجع حكومي حين سئل عن رأيه في تبديل وزاري يعود لصالحه ومن طائفته.

– توقفت جهات دبلوماسية عند أهمية مضمون خطاب مرجع بارز وتمعنت في الرسائل المباشرة وغير المباشرة التي أطلقها.

– يتكتم حزب سياسي عن الإعلان عن قرار انضباطي بحق إحدى شخصياته خوفاً من تداعياته السلبية على خسارة مجموعات مؤيدة للشخصية.

المصدر: صحف