الرئيس بري في ذكرى تغييب الامام الصدر ورفيقيه: جاهزون للدفاع عن سيادة لبنان وحقوقه

أكد رئيسُ مجلس النواب نبيه بري الجهوزيةَ للدفاع عن سيادة لبنان وحقوقِه، وأنَ كرةَ الترسيمِ اليومَ في ملعبِ المفاوض الأميركي عاموس هوكشتاين.

وخلالَ المهرجانِ المركزي الذي نظمتهُ حركةُ أمل في الذكرى الرابعةِ والأربعينَ لتغييبِ الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيهِ في مدينة صور اكد الرئيس بري أن من يراهن على خلافٍ بين حركة أمل وحزب الله هو واهم.

الرئيس بري اعتبرَ انَ الاستحقاقاتِ الدستوريةَ بدايةُ أملٍ لكلِّ لبنانَ وليس العكس معلناً الاستعدادَ لتذليلِ العقباتِ من امامِ تشكيل الحكومة.

واكد الرئيس بري ان عدم تعاون السلطات الليبية الحالية مع التحقيق في قضية الامام الصدر يجعلها شريكة في جريمة اختطافه ، مشددا على دور الحكومة اللبنانية والجامعة العربية في كشف ملابسات هذه الجريمة.

المصدر: قناة المنار