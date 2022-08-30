“لبنان القوي”: لتشكيل حكومة مكتملة الشرعية والصلاحيات وانتخاب رئيس للجمهورية

دعا “تكتل لبنان القوي” في بيان له بعد اجتماعه الدوري الثلاثاء إلى “تحصين الموقف اللبناني في ضوء التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة”، معتبرا أن “ذلك يكون بتشكيل حكومة مكتملة الشرعية والصلاحيات الدستورية وانتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية”.

ورأى التكتل أن “الأولوية الآن هي لتشكيل حكومة ‏ولانتخاب رئيس للجمهورية”، وقال إن “تشكيل الحكومة ينهي الجدال القائم حول صلاحيات الحكومة المستقيلة ويمنع الوقوع في أي فوضى دستورية محتملة”، وأكد أن “الحكومة هي سلطة سياسية، وليست تقنية، ‏خصوصا إذا كان من المحتمل أن تتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية”، وتابع “بالتالي من غير المقبول إسقاط نتائج الإنتخابات النيابية وفرض عقدة الذنب او التعطيل على كل من يطالب بحكومة سياسية”.

وحمّل التكتل “المسؤولية لمجلس القضاء الأعلى، وبالتحديد لرئيسه وبعض أعضائه، بالتسبب عمداً بإنحلال الجسم القضائي، وبالتالي إسقاط هيبة هذه السلطة”، وأعلن أنه “سيعمد الى فضح وملاحقة كل مقصر ومسؤول عن تسيب القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام