تقرير مصور | ميقاتي وبري يبحثان الوضع الحكومي

جمع لقاء في عين التينة الرئيسَ المكلفَ تشكيلَ الحكومةِ نجيب ميقاتي والرئيسَ نبيه بري، بحثَا خلالَه الوضعَ الحكوميَ وبعضَ الملفاتِ التشريعية.

وفي عين التينة، وُضعت أوراق ملفات عديدة على طاولة النقاش المكثف والداهم .. اللقاء ما بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، والرئيس نبيه بري طرح آخر ما توصلت اليه المساعي الحكومية، خصوصاً بعد اللقاء الاخير الذي جمع ميقاتي برئيس الجمهورية ميشال عون.

ووفق ما علمت المنار فإن ميقاتي أبدى أمام الرئيس بري تمسكه بتصوره الحكومي، من دون تغييرات تمس بجوهر الصيغة .. مع علمه بأهمية الوصول إلى اتفاق لتشكيل حكومة في وقت قريب، قبل الدخول بالفترة الحرجة من الاستحقاق الرئاسي، وفق ما قالت مصادر المنار.

التي أشارت إلى أن الرئيس بري أكد عدم اعتراضه على أي صيغة حكومية يتفق فيها ميقاتي مع الرئيس عون، وتؤدي إلى تشكيل الحكومة الجديدة ضمن المهل الدستورية، بما يجنب لبنان المزيد من التعقيدات.

وتشير مصادر المنار إلى جدية المساعي الهادفة إلى إحداث خرق في جدار التشكيل الحكومي، خصوصاً مع تراكم الأزمات والملفات ومداهمة الاستحقاق الرئاسي وشبح الفراغ الخطير.

المصادر أشارت إلى أن اللقاء تطرأ إلى الخلاف الذي وقع في ملف الدولار الجمركي، والمسار المطلوب لمعالجته تشريعياً وسياسياً .. بالاضافة إلى عناوين تشريعية من ضمنها مشروع الموازنة الجديدة، والأرقام الكبيرة الناتجة عن ضعف الليرة اللبنانية أمام العملات الصعبة. كما جرى البحث في قضية ترسيم الحدود البحرية بناء على الموقف الإسرائيلي ورد المبعوث الأميركي عاموس هوكشتاين، الذي من المتوقع أن يزرو لبنان قريباً.

المصدر: المنار