فصائل المقاومة الفلسطينية: نحذر الاحتلال الاسرائيلي من مغبة الاستمرار في استفزاز مشاعر شعبنا فالمسجد الأقصى خط أحمر دونه أرواحنا ودماؤنا (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2022 - 14:24
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السيد صفي الدين : للوقوف في وجه كل التهديدات العسكرية والأمنية والاقتصادية وكل الحصار
النائب حسن فضل الله: نرفض الفراغ في المؤسسات الدستورية ونحن مع إنصاف القطاع العام في الموازنة
الرئيس ميقاتي بحث في عين التينة مع الرئيس بري التطورات المحلية وخرج من دون الإدلاء بأي تصريح
الوزير المولوي ناشد القضاء بتسريع المحاكمات: هناك اكتظاظ في السجون ووجدنا كميات من الممنوعات بداخله
اللواء عباس إبراهيم: حقنا لن يضيع والإحتلال إلى زوال وما ضاع حقٌ وراءه مطالب وقوة تحميه وتستعيده
كتيبة جنين تؤكد جهوزيتها للتصدي لقوات العدو في أي زمان ومكان
قوات الاحتلال تقتحم منطقة رأس خميس بمخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة
الأسير خليل عواودة يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 180 على التوالي رفضًا لاستمرار اعتقاله الإداري
الرئيس الإيراني بمناسبة أسبوع الحكومة: نحن نعمل على زيادة إنتاج الغاز لتصديره إلى دول الجوار
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: قدراتنا النووية السلمية حق لنا وليس بإمكان أحد منعنا منها
السيد رئيسي: لن ألتقي بالرئيس الأميركي لأن هكذا لقاء لن يصب بمصلحة الشعب الإيراني
السيد رئيسي: يجب أن تكون هناك ضمانات موثقة في الإتفاق النووي وأن يكون فيه تحقق من إلغاء إجراءات الحظر على إيران
السيد رئيسي: كما يجب أن يتضمن الاتفاق النووي إلغاء ملف المزاعم السياسية للطاقة الذرية
السيد مقتدى الصدر يعلن اعتزال العمل السياسي نهائيا واغلاق كافة المؤسسات التابعة للتيار الصدري
وزارة الدفاع الروسية: وضع الإشعاع لا يزال طبيعيا في محطة زابوروجيا النووية
الكرملين: على جميع الدول الضغط على أوكرانيا لتتوقف عن قصف محطة زابوروجيا وعدم تهديد أمن أوروبا بأكمله
السلطات الأميركية: مقتل شخصين في إطلاق نار بمركز للتسوق في ولاية أوريغون
فصائل المقاومة الفلسطينية: نحذر الاحتلال الاسرائيلي من مغبة الاستمرار في استفزاز مشاعر شعبنا فالمسجد الأقصى خط أحمر دونه أرواحنا ودماؤنا (فلسطين اليوم)
منذ 8 mins
29 August، 2022
فصائل المقاومة الفلسطينية
فلسطين
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