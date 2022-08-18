مراسل المنار : تأجيل جلسة انتخاب رئيس جديد لبلدية طرابلس لعدم اكتمال نصاب الاعضاء في السراي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2022 - 12:12

مراسل المنار : تأجيل جلسة انتخاب رئيس جديد لبلدية طرابلس لعدم اكتمال نصاب الاعضاء في السراي

منذ 58 mins 18 August، 2022
أخبار موقع المنار

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