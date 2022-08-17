روسيا تستعد لإطلاق القمر الأنغولي الجديد

أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء في روسيا أن الخبراء في البلاد يتحضرون لإطلاق القمر الصناعي الجديد الذي طوروه لصالح أنغولا.

وخلال فعاليات منتدى “الجيش-2022” قال المدير العام لشركة Rosoboronexport الروسية، ألكسندر ميخييف: “إطلاق قمر Angosat-2 الأنغولي الجديد سيتم في الموعد الذي تم الاتفاق عليه مع العميل سابقا”.

وفي أواخر يوليو الماضي كان مصدر مطلع في مجال صناعة الفضاء الروسية قد أشار إلى “أن إطلاق قمر Angosat-2 خطط له أوائل سبتمبر العام القادم، لكن العملية تقرر تأجيلها حتى 12 أكتوبر هذا العام على الأغلب”.

ومن المفترض أن يحلّ قمر Angosat-2 محل قمر Angosat-1 الصناعي الذي أطلق في 26 ديسمبر عام 2017 بواسطة صاروخ “زينيت” من مطار “بايكونور” الفضائي، وانقطع الاتصال به يوم 27 ديسمبر بعد انفصال وحدة التسريع عن الصاروخ، ولم تنجح كل المحاولات لاستعادة الاتصال به والتي استمرت لغاية يناير عام 2018.

وكانت روسيا وأنغولا قد اتفقتا على استحداث Angosat-2 ليحل محل القمر المفقود، على أن تتولى شركة “ريشيتنيوف” الروسية مهمة تطوير القمر الجديد.

المصدر: وكالة تاس