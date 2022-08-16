العراق: رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي يكلف وزير النفط إحسان عبد الجبار بإدارة وزارة المالية وكالة بعد استقالة علي علاوي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2022 - 19:24

العراق: رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي يكلف وزير النفط إحسان عبد الجبار بإدارة وزارة المالية وكالة بعد استقالة علي علاوي

منذ 2 ساعة 16 August، 2022
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