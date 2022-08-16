ثلاثة مروجي مخدرات في قبضة مكتب مكافحة المخدرات في طرابلس

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي: “بتاريخ 10-08-2022، ونتيجة المتابعة والرصد، أوقفت عناصر مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشرطة القضائية، في محلة القبة، ثلاثة مروجي مخدرات، وهم كل من اللبنانيين: ع. ح. (من مواليد عام 1999)، م. ع. (من مواليد عام 1992) وا. ع. (من مواليد عام 1999).وضبطت في حوزتهم كمية من المخدرات، على الشكل الآتي:

– 8.820 كلغ من مادة حشيشة الكيف.

– 2.208 كلغ من مادة الماريجوانا.

– 9330 حبة مخدرة من أنواع مختلفة (كبتاغون، إكستاسي، ترامادول).

– أكياس نايلون تستخدم في توضيب المواد المخدرة، وعلبتي ورق لف سجائر.

– مسدسان حربيان.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام