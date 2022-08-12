الشيخ ياسين : ليلتف الجميع حول مصلحة لبنان وليس لمصالح السفارات

دان رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في خطبة الجمعة اليوم، ” استمرار بعض المسؤولين بالمناكفة السياسية وتناسيهم لصعوبة الاوضاع التي يمر بها الوطن”، مشددا على “ضرورة ان يلتف الجميع حول مصلحة لبنان وكرامته وليس حول مصالحهم ومصالح السفارات”.

ودعا “الذين يدافعون عن العملاء اللاجئين للكيان الصهيوني، بأن يلتفتوا الى الشعب اللبناني المقيم هنا الذي لولا المقاومة لكان حاله كحال الشعب الفلسطيني مقتولا او اسيرا او جريحا”.

اضاف : “إن إستمرار خروقات العدو اليومية الجوية والبحرية والبرية هو إستفزاز لن يستمر طويلا، فلبنان لم يعد تلك الدولة التي إحتلها العدو بساعات، بل هو دولة تملك ثلاثية ذهبية (جيش وشعب ومقاومة) هزمته وحررت معظم الاراضي وتردعه عن الاعتداء وتحفظ حقوقه في ثرواته وارضه”.

ورحب “بكل لقاء وتواصل بين الفرقاء اللبنانيين لما فيه مصلحة للشعب خصوصا في هذه الظروف التي تتطلب وضع الخلافات جانبا والتمسك بالمشتركات وعلى رأسها الإنتماء لهذا الوطن والتعاون لإخراجه من الانهيار”.

اضاف: “إن موضوع ترسيم الحدود ولزوم البدء باستخراج الثروة النفطية مسألة وجودية للبنان، خصوصا أن الثروة النفطية هي خط النهوض الأخير للبلد وكذلك لفك الحصار عنه”.

ووجه التحية للشعب الفلسطيني ومقاومته، داعيا اياهم “للتلاحم والصمود بوجه الاعتداءات الصهيونية،” مشيدا ب”الشهداء القادة الجعبري ومنصور” وموجها التحية لكل الشهداء.

وختم العلامة ياسين داعيا الافرقاء في لبنان “للتوافق على مصلحة الوطن والمواطن لا للتسويات وتقاسم الحصص”، مؤكدا ان “جمود الحالة السياسية يفاقم ازمة المواطن ويخدم المحاصرين والفاسدين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام