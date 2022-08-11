بو صعب من بعبدا: الاعتداء على قطاع غزة أخّر ملف الترسيم وليس لدينا وقت مفتوح الى ما لا نهاية

اعلن نائب رئيس مجلس النواب بيار بو صعب ان “الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين مستمر في جهوده، ذلك بناء على الاجتماع الاخير الذي حصل في بعبدا”.

وبعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، اليوم الخميس، أشار بو صعب الى ان “هوكشتاين انتقل الى اسرائيل يوم غادر بيروت ولم يعد اليها مرة ثانية، ونحن نتابع هذا الملف وعلى تواصل معه في هذا الموضوع”، لافتا الى ان “الاعتداء على قطاع غزة أخّر ملف الترسيم، وليس لدينا وقت مفتوح الى ما لا نهاية وحفاظا على الاستقرار من المفترض ان تنتهي المهلة قبل ايلول”.

وردا على سؤال حول مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قال “هناك قوانين يجب ان تبت في مجلس النواب وهي الموازنة، وهذا الملف ينتظر ان ترسل الحكومة الى لجنة المال ارقامها، كما قانون السرية المصرفية ورئيس الجمهورية اشرف على نهاية دراسة هذا المرسوم وسيتم توقيع قانون السرية المصرفية”.

وبشأن التحقيق في تفجير المرفأ، قال بو صعب “هناك جهود بملف التحقيق في قضية انفجار 4 آب وبين اليوم او الغد من المفترض ان نسمع جوابا ًمن المجلس الاعلى للقضاء الذي سيحدد المرحلة المقبلة”. وأضاف “لا يوجد ظلم اكبر من ظلم انفجار مرفأ بيروت ويجب رفع هذا الظلم فكما هناك اهالي للشهداء بانتظار جلاء الحقيقة هناك مأسورون في السجن ويمكن ان يكونوا مظلومين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام