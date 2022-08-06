الخارجية المصرية: نجري اتصالات مكثفة على مدار الساعة بهدف احتواء الوضع في غزة والعمل على التهدئة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2022 - 02:56

الخارجية المصرية: نجري اتصالات مكثفة على مدار الساعة بهدف احتواء الوضع في غزة والعمل على التهدئة

منذ 1 ساعة 6 August، 2022
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