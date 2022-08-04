الرئيس بري لمناسبة ذكرى شهداء انفجار المرفأ: المسار الذي يوصل حتماً الى العدالة وكشف الحقيقة هو تطبيق الدستور والقانون – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2022 - 15:06

الرئيس بري لمناسبة ذكرى شهداء انفجار المرفأ: المسار الذي يوصل حتماً الى العدالة وكشف الحقيقة هو تطبيق الدستور والقانون

منذ 1 ساعة 4 August، 2022
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